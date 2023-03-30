Нетрезвую жительницу Самарской области поймали на улице с наркотиками

В Отрадном Самарской области 26-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейские встретили женщину с признаками наркотического опьянения вечером на улице. Она отказалась проходить освидетельствование и получила административный протокол за употребление запрещенных веществ.

Кроме того, в кармане куртки у нее нашли сверток с 1,2 г N-метилэфедрона. По словам задержанной, наркотик она приобрела для себя.