Нетрезвую жительницу Самарской области поймали на улице с наркотиками

В Отрадном Самарской области 26-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Полицейские встретили женщину с признаками наркотического опьянения вечером на улице. Она отказалась проходить освидетельствование и получила административный протокол за употребление запрещенных веществ.
Кроме того, в кармане куртки у нее нашли сверток с 1,2 г N-метилэфедрона. По словам задержанной, наркотик она приобрела для себя.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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