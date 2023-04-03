Юного самарца задержали со 1,3 кг наркотиков

В Самаре задержали 18-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парня остановили около подъезда на пр. Кирова. У него в кармане был сверток с наркотиком и мобильник с координатами "закладок", и которых потом так же забрали запрещенные вещества. Помимо этого, дома у молодого человека обнаружили 100 расфасованных пакетов с веществами, а также пластиковые контейнеры с массой зеленого цвета, электронные весы и упаковочный материал.

Всего же полицейские изъяли более 1,3 кг марихуаны и N-метилэфедрона. Следствие считает, что подозреваемый был сбытчиков.