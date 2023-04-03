Проект будущей многоэтажки в Советском районе не вызвал возражений у самарцев

В Самаре прошли общественные обсуждения, на которых обсуждался вопрос потенциального строительства многоэтажки в Советском районе. По итогам обсуждений большинство жителей высказались положительно.

Заявителем выступило ООО "Стройград". Компания просила предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков на ул. Советской Армии общей площадью 4172 кв метра. Планируется, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.

В общественных обсуждениях приняли участие 62 самарца. Против высказался только один человек: "Проекта нет. А это означает — очередная многоэтажка без парковочных мест". Остальные проект поддержали.