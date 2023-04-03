Проект будущей многоэтажки в Советском районе не вызвал возражений у самарцев

В Самаре прошли общественные обсуждения, на которых обсуждался вопрос потенциального строительства многоэтажки в Советском районе. По итогам обсуждений большинство жителей высказались положительно.
Заявителем выступило ООО "Стройград". Компания просила предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков на ул. Советской Армии общей площадью 4172 кв метра. Планируется, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.
В общественных обсуждениях приняли участие 62 самарца. Против высказался только один человек: "Проекта нет. А это означает — очередная многоэтажка без парковочных мест". Остальные проект поддержали.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.