Под Тольятти задержали уроженца Пензы с 2 кг мефедрона

В Ставропольском районе Самарской области задержали 40-летнего уроженца Пензы с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
2 апреля на посту ДПС в районе с. Зеленовка инспекторы остановили для проверки документов Renault Fluence. Правоохранители решили осмотреть машину, так как им показалось, что водитель сильно нервничает. В багажнике полицейские нашли сумку со свертком и надписью "2 кг". В этом свертке действительно оказалось 2 кг мефедрона.
Задержанный мужчина пояснил, что приобрел наркотики через интернет и планировал сбывать с помощью тайников в Самарской области.
По данным полицейских, задержанный ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.
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