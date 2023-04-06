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Под Тольятти задержали уроженца Пензы с 2 кг мефедрона Самарец хотел заказать уборку квартиры, но перевел деньги мошенникам Предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" обвинили по шести статьям УК Машинист из Кинеля перевел мошенникам 947 тыс. рублей ФСБ проводит обыски в структурных подразделениях РЖД

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Под Тольятти задержали уроженца Пензы с 2 кг мефедрона

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области задержали 40-летнего уроженца Пензы с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

2 апреля на посту ДПС в районе с. Зеленовка инспекторы остановили для проверки документов Renault Fluence. Правоохранители решили осмотреть машину, так как им показалось, что водитель сильно нервничает. В багажнике полицейские нашли сумку со свертком и надписью "2 кг". В этом свертке действительно оказалось 2 кг мефедрона.

Задержанный мужчина пояснил, что приобрел наркотики через интернет и планировал сбывать с помощью тайников в Самарской области. 

По данным полицейских, задержанный ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.

Гид потребителя

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