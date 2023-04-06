Под Тольятти задержали уроженца Пензы с 2 кг мефедрона

В Ставропольском районе Самарской области задержали 40-летнего уроженца Пензы с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

2 апреля на посту ДПС в районе с. Зеленовка инспекторы остановили для проверки документов Renault Fluence. Правоохранители решили осмотреть машину, так как им показалось, что водитель сильно нервничает. В багажнике полицейские нашли сумку со свертком и надписью "2 кг". В этом свертке действительно оказалось 2 кг мефедрона.

Задержанный мужчина пояснил, что приобрел наркотики через интернет и планировал сбывать с помощью тайников в Самарской области.

По данным полицейских, задержанный ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.