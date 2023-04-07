В Самаре мужчина напал на продавца магазина "Влюбленный кролик" с обувной ложкой

ЧП произошло в пятницу, 7 апреля. Мужчина в шапке и медицинской маске зашел в интим-магазин "Влюбленный кролик" на ул. Ново-Вокзальной.

"Магазин находится рядом с ТЦ "Треугольник". Мужчина избил продавца обувной ложкой и забрал два ноутбука", — рассказал источник в силовых структурах.

Судя по видео (имеется в распоряжении редакции), мужчина начал говорить с девушкой-продавцом на иностранном языке, потом заставил ее лечь на пол и стал изо всей силы лупить обувной ложкой. Избивая мужчина кричал: "Что английский плохо учила? Учи английский". Также мужчина нецензурно ругался.

К счастью, в какой-то момент налетчик прекратил избиение и отошел. Он стал спрашивать, где находятся кнопки вызова охраны и вырвал компьютер с проводами. В это время девушке удалось убежать.

Нападавшего удалось задержать полицейским. По предварительным данным, у мужчины может быть психическое отклонение. Если информация подтвердится, его отправят на принудительное лечение.

Также известно, что налетчик ранее был медиаменеджером.