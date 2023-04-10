В самарской больнице задержали боксера, который избил женщину из ревности

Во вторник, 11 апреля, в суде Промышленного района Самары должны избрать меру пресечения для жителя города, который, по версии следствия, покалечил сожительницу.
"По предварительным данным, Сергей Мельников, боксер в прошлом, застал свою сожительницу Ирину в постели со своим другом. И двумя ударами причинил ей тяжелейшую травму головы. Она в Семашко в коме. Ее прооперировали", — рассказал источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, прогнозы медиков — мрачные. При этом нападавший пришел в больницу пьяным и искал женщину. Правоохранители считают, что возможно мужчина явился ее "добить". Экс-боксера задержал дежуривший в больнице полицейский. Сейчас правоохранители выясняют все детали этой истории.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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