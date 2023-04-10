В самарской больнице задержали боксера, который избил женщину из ревности

Во вторник, 11 апреля, в суде Промышленного района Самары должны избрать меру пресечения для жителя города, который, по версии следствия, покалечил сожительницу.

"По предварительным данным, Сергей Мельников, боксер в прошлом, застал свою сожительницу Ирину в постели со своим другом. И двумя ударами причинил ей тяжелейшую травму головы. Она в Семашко в коме. Ее прооперировали", — рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, прогнозы медиков — мрачные. При этом нападавший пришел в больницу пьяным и искал женщину. Правоохранители считают, что возможно мужчина явился ее "добить". Экс-боксера задержал дежуривший в больнице полицейский. Сейчас правоохранители выясняют все детали этой истории.