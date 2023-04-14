ВСК и Seldon провели форум "Закупки по всем правилам"

Страховой Дом ВСК и IT-компания Seldon организовали тематический форум "Закупки по всем правилам", на котором можно было узнать, как в современных реалиях заказать товары у надежного поставщика и по лучшей цене.
Мероприятие прошло 13 апреля в Москве. Профессиональные лекторы рассказали о важных нюансах в нормативно-правовой базе, которые изменят процесс закупок в 2023 году. Полученная информация позволит слушателям быстро сориентироваться в новых реалиях, избежать дополнительных проверок и ненужных штрафов.
Всего на форуме было зарегистрировано почти 200 участников.
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Среди спикеров были управляющий директор Seldon, Денис Разин, представители органов государственной власти, а также различные эксперты и профессионалы в сферах закупочного законодательства, развития сервисов и госзакупок. В конце встречи состоялась деловая игра-практикум "Эффективная закупка".
"Сегодня каждый профессионал в области закупок обязан четко ориентироваться в современном законодательстве. Его знание и правильное применение позволит сэкономить бюджетные и частные средства без ущерба качеству продукции или услуги. По итогам 2022 года Страховой дом ВСК получил статус "Успешный поставщик" за доверие со стороны заказчиков. Сейчас многие компании сталкиваются с различными экономическими, технологическими и политическими вызовами, поэтому мы, как современная социально-ориентированная и технологичная Компания готовы делиться своим опытом не только в сфере закупок, но и в других аспектах хозяйственной деятельности", — заявил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации