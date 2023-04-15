Самарская полиция начала проверку из-за видео, на котором мужчина угрожает женщине ножом

Сотрудники самарской полиции проводят проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором мужчина угрожает ножом женщине, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На видео, опубликованном очевидцем происшествия в одном из городских пабликов, мужчина ссорится со своей спутницей и угрожает ей ножом. В конфликт пытаются вмешаться прохожие — шедшая мимо пенсионерка и снимавший конфликт мужчина. Именно он вызвал на место полицию. В описании к видео уточняется, что инцидент произошел на ул. Победы, 9.

"Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность мужчины с видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между ним и женщиной напротив д. 9 по ул. Победы г. Самара. Сообщений из медучреждений не поступало. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали случившееся в полиции.

Жертв или очевидцев преступления, зафиксированного на видео, правоохранители просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102– с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).