Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре на рынке "Колхозный" в Кинеле.
По версии следствия, 40-летняя предпринимательница, оказывавшая услуги общественного питания, нарушила требования пожарной безопасности. В ее помещении не было первичных средств для тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Кроме того, там хранились газовые баллоны более 5 л, которые эксплуатировали при наличии утечки. Подключены эти баллоны были самостоятельно.
В результате в 3:14 15 января 2023 г. в помещении, где работал 31-летний пекарь, произошла разгерметизация газового баллона. Через шесть минут газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар. В результате мужчина погиб.
После этого в отношении ИП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").
Уголовное дело направили в Кинельский районный суд.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063