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Преступления Происшествия

Уголовное дело о пожаре на рынке в Кинеле ушло в суд

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре на рынке "Колхозный" в Кинеле.

Фото: Прокуратура Самарской области

По версии следствия, 40-летняя предпринимательница, оказывавшая услуги общественного питания, нарушила требования пожарной безопасности. В ее помещении не было первичных средств для тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Кроме того, там хранились газовые баллоны более 5 л, которые эксплуатировали при наличии утечки. Подключены эти баллоны были самостоятельно.

В результате в 3:14 15 января 2023 г. в помещении, где работал 31-летний пекарь, произошла разгерметизация газового баллона. Через шесть минут газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар. В результате мужчина погиб.

После этого в отношении ИП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").

Уголовное дело направили в Кинельский районный суд.

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