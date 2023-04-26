Самарец поджег иномарку приятеля из-за ссоры

В Самаре задержали 30-летнего безработного местного жителя по подозрению в поджоге машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пожар произошел в начале апреля около дома на 5 Просеке, сгорела Toyota Camry. Все улики указывали на поджог. Ущерб составил 1,25 млн рублей.

Владелец машины рассказал, что накануне поссорился с приятелем, который задолжал ему крупную сумму. Потерпевший предположил, что знакомый решил отомстить таким образом.

В итоге подозреваемый признал вину и подтвердил, что поджег иномарку знакомого из-за ссоры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").