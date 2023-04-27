Сызранец обокрал игровой аппарат с игрушками

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело о краже из игрового аппарата. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце сентября 2022 г. неизвестный забрал 4 тыс. руб. из игрового аппарата с мягкими игрушками, расположенного в продуктовом супермаркете на ул. Хвалынской. Это заметила сотрудница, которая проводила инкассацию, из ящика для денег пропали бумажные купюры и остались лишь монеты.

Записи камер видеонаблюдения показали, что рядом с аппаратом находился молодой человек, которого узнали оперативники. 21-летний безработный мужчина вел асоциальный образ жизни и уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Молодой человек признался и сказал, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей. Во время следствия подозреваемый возместил ущерб.