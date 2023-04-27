Сызранец обокрал игровой аппарат с игрушками

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело о краже из игрового аппарата. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце сентября 2022 г. неизвестный забрал 4 тыс. руб. из игрового аппарата с мягкими игрушками, расположенного в продуктовом супермаркете на ул. Хвалынской. Это заметила сотрудница, которая проводила инкассацию, из ящика для денег пропали бумажные купюры и остались лишь монеты.
Записи камер видеонаблюдения показали, что рядом с аппаратом находился молодой человек, которого узнали оперативники. 21-летний безработный мужчина вел асоциальный образ жизни и уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Молодой человек признался и сказал, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей. Во время следствия подозреваемый возместил ущерб.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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