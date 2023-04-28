В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении адвокатессы и ее супруга. Их подозревают по п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, подозреваемые взяли 600 тыс. руб. от женщины, в доме которой провели обыск по какому-то уголовному делу. Сама она не имела юридических знаний и поэтому согласилась на помощь знакомой адвокатессы. Взятые деньги ныне обвиняемая обещала передать тем, кто поможет взяткодательнице избежать уголовной ответственности.
Позже о женщина сообщила полицейским о вымогательстве взятки. 27 марта адвокатессу и ее мужа задержали при передаче части взятки 100 тыс. рублей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063