Адвокатессу из Самарской области и ее мужа подозревают во взяточничестве

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении адвокатессы и ее супруга. Их подозревают по п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, подозреваемые взяли 600 тыс. руб. от женщины, в доме которой провели обыск по какому-то уголовному делу. Сама она не имела юридических знаний и поэтому согласилась на помощь знакомой адвокатессы. Взятые деньги ныне обвиняемая обещала передать тем, кто поможет взяткодательнице избежать уголовной ответственности.

Позже о женщина сообщила полицейским о вымогательстве взятки. 27 марта адвокатессу и ее мужа задержали при передаче части взятки 100 тыс. рублей.