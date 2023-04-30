В Сызрани в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К полицейским обратилась пожилая жительница дома на ул. Звездной. Она нашла на лестничной площадке подозрительную коробку с проводами. Правоохранители обследовали дом, но не нашли ничего опасного. В коробке были провода и кабель питания от мобильника.
Как выяснилось, коробку в подъезде оставил один из жильцов. Таким образом он хотел проучить соседей, с которыми часто ругался. В итоге безработный судимый за кражу мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063