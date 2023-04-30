Житель Сызрани хотел припугнуть соседей подозрительной коробкой

В Сызрани в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К полицейским обратилась пожилая жительница дома на ул. Звездной. Она нашла на лестничной площадке подозрительную коробку с проводами. Правоохранители обследовали дом, но не нашли ничего опасного. В коробке были провода и кабель питания от мобильника.

Как выяснилось, коробку в подъезде оставил один из жильцов. Таким образом он хотел проучить соседей, с которыми часто ругался. В итоге безработный судимый за кражу мужчина стал фигурантом уголовного дела.