Подростки из Самарской области напали на пожилого мужчину на камеру

В Самарской области полицейские разыскали школьников, бивших пожилого мужчину на камеру. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором подростки несколько раз ударили пожилого мужчину (один из подростков бьет сидящего на земле мужчину ногой в голову), требовали от него извиниться и встать на колени. Снимал ролик один из участников инцидента.
Этим видео заинтересовались правоохранители. Полицейские выяснили, что на видео запечатлены четверо учеников школы с. Сергиевск - трое 13-летних и один 14-летний.
Сами малолетние смогли рассказать, что напали на 66-летнего мужчину из-за того, что он сделал замечание одному из них. Такую серьезную обиду школьники выдержать не смогли, поэтому решили "отомстить" и снять все это на камеру в качестве доказательства.
И они не ошиблись, видео действительно доказало правоохранителям, что родители подростков нарушили ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").
Мужчина, на которого напали подростки, не стал писать заявление по факту произошедшего.
Последние комментарии
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