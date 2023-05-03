В Сызрани задержали двоих иностранцев с 1 кг героина

Сызранские полицейские задержали двоих граждан ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о причастности иностранцев к противоправной деятельности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых злоумышленников. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли сотовые телефоны подозреваемых, в которых находились фото с указанием географических координат и метками в виде точек, где предположительно злоумышленники организовали два тайника-закладки. В обозначенных на фото местах оперативники обнаружили и изъяли сверток из пищевой пленки с находящимися внутри 50 полимерными пакетиками с веществом массой 81,7 граммов, в другом свертке — 50 полимерных пакетиков с веществом массой 81, 32 граммов.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленников, на съёмной квартире, был обнаружен и изъят пакет с расфасованным веществом общей массой 1 034, 32 грамма. Исследования в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области показали, что изъятое в местах, оборудованных тайниках-закладках, и при обыске в квартире вещество является наркотическим средством "героин" (диацетилморфин).

По данным сотрудников полиции, оба гражданина ближнего зарубежья ранее к уголовной ответственности не привлекались, прибыли на территорию России в начале марта 2023 г. и не имеют регистрации на территории РФ.

В ходе опроса злоумышленники пояснили, что героин приобрели через Интернет с целью дальнейшего сбыта, путем организации тайников — закладок на территории Сызрани.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.