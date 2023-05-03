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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить группировку нефтеврезчиков

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики задержали 41-летнего Евгения Крюкова, 45-летнего Сергея Дунаева, 30-летнего Антона и 31-летнего Артема Носаревых по подозрению в хищении нефти. По данным правоохранителей, мужчины сделали незаконную нефтеврезку.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следователей СУ СК РФ по Самарской области, двое из обвиняемых в составе организованной группы сделали несанкционированную врезку для кражи нефти в Волжском районе. Это привело к причинению ущерба свыше 200 тыс. руб. и повысило риск возникновения аварии.

Также мужчины похищали топливо. Предполагаемый ущерб составил более 2 млн рублей.

Носаревых обвинили в краже и отправили под домашний арест. Двум их товарищам дополнительно предъявили обвинение еще и по ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность") и арестовали. В ближайшее время обвиняемых ждет суд.

Гид потребителя

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