Силовики задержали 41-летнего Евгения Крюкова, 45-летнего Сергея Дунаева, 30-летнего Антона и 31-летнего Артема Носаревых по подозрению в хищении нефти. По данным правоохранителей, мужчины сделали незаконную нефтеврезку.
По версии следователей СУ СК РФ по Самарской области, двое из обвиняемых в составе организованной группы сделали несанкционированную врезку для кражи нефти в Волжском районе. Это привело к причинению ущерба свыше 200 тыс. руб. и повысило риск возникновения аварии.
Также мужчины похищали топливо. Предполагаемый ущерб составил более 2 млн рублей.
Носаревых обвинили в краже и отправили под домашний арест. Двум их товарищам дополнительно предъявили обвинение еще и по ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность") и арестовали. В ближайшее время обвиняемых ждет суд.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063