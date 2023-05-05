Двое мужчин украли накладные ресницы из салона красоты в Самаре

В Самарской области в суд отправили уголовное дело о краже из салона красоты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В марте 2023 г. к правоохранителям обратилась 29-летняя предпринимательница. В ее салон красоты пришли неизвестные и, пока администратора не было на месте, забрали материал для наращивания ресниц на 250 тыс. рублей.

Через три дня полицейские установили личность одного из мужчин. Им оказался судимый за кражу, мошенничество, разбой и наркотики 40-летний житель Чапаевска. Он согласился сотрудничать со следствием, отдал украденное и рассказал, что приехал в Самару для кражи и взял с собой знакомого, которого не предупредил о цели поездки.