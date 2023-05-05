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Преступления Происшествия

Двое мужчин украли накладные ресницы из салона красоты в Самаре

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд отправили уголовное дело о краже из салона красоты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В марте 2023 г. к правоохранителям обратилась 29-летняя предпринимательница. В ее салон красоты пришли неизвестные и, пока администратора не было на месте, забрали материал для наращивания ресниц на 250 тыс. рублей.

Через три дня полицейские установили личность одного из мужчин. Им оказался судимый за кражу, мошенничество, разбой и наркотики 40-летний житель Чапаевска. Он согласился сотрудничать со следствием, отдал украденное и рассказал, что приехал в Самару для кражи и взял с собой знакомого, которого не предупредил о цели поездки.

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