Сызранский автовор оставил свой паспорт в украденной "пятерке"

В Сызрани полицейские поймали 25-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Супружеская пара лишилась своего черно-зеленого ВАЗ-2105, который пропал от дома на пр. 50 лет Октября. Автомобиль они оценили в 50 тыс. рублей.
Правоохранители нашли машину в тот же день в другом районе - на ул. Фрунзе. В автомобиле был поврежден замок зажигания. В салоне "пятерки" полицейские обнаружили паспорт на имя жителя Ульяновской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, куда попал за аналогичное преступление. Мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что не собирался продавать машину, а украл, чтобы покататься.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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