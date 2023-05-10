Сызранский автовор оставил свой паспорт в украденной "пятерке"

В Сызрани полицейские поймали 25-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Супружеская пара лишилась своего черно-зеленого ВАЗ-2105, который пропал от дома на пр. 50 лет Октября. Автомобиль они оценили в 50 тыс. рублей.

Правоохранители нашли машину в тот же день в другом районе - на ул. Фрунзе. В автомобиле был поврежден замок зажигания. В салоне "пятерки" полицейские обнаружили паспорт на имя жителя Ульяновской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, куда попал за аналогичное преступление. Мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что не собирался продавать машину, а украл, чтобы покататься.