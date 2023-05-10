16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Новокуйбышевска перевел "правоохранителям" 894,5 тыс. рублей В Борском районе рабочий угнал трактор с предприятия Из-за ЧП с ребенком на стройке под проверки подпадет ООО "Новострой" Чиновника из Самарской области будут судить за экономию на грунте для строительства дороги Бетонщик из Самары потерял 960 тыс. руб., поверив мошенникам

Преступления Происшествия

Сызранский автовор оставил свой паспорт в украденной "пятерке"

СЫЗРАНЬ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани полицейские поймали 25-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Супружеская пара лишилась своего черно-зеленого ВАЗ-2105, который пропал от дома на пр. 50 лет Октября. Автомобиль они оценили в 50 тыс. рублей.

Правоохранители нашли машину в тот же день в другом районе - на ул. Фрунзе. В автомобиле был поврежден замок зажигания. В салоне "пятерки" полицейские обнаружили паспорт на имя жителя Ульяновской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, куда попал за аналогичное преступление. Мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что не собирался продавать машину, а украл, чтобы покататься.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4