В Самаре задержали молодых мигрантов с партией героина

В мкр. Крутые Ключи в Самаре задержали мигрантов с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К квартире, где жили молодые люди 20 и 21 года, нашли сверток с 70 г героина.

В отношении парней возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере") и отправили их под стражу.