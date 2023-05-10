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Преступления Происшествия

ФСБ задержала уроженку Украины в Самарской области по подозрению в покушении на теракт

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины по подозрению в покушении на теракт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Как утверждает ФСБ, гражданка России и уроженка Украины участвовала в сборе информации об объектах военной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Также, по версии правоохранителей, она искала компоненты для приготовления зажигательной смеси. А задержали женщину после того, как она положила эти компоненты в тайник. В телефоне у задержанной нашли переписку с неизвестным, который представился сотрудником одной из военных организаций Украины.

"Установлено, что задержанная является сторонницей украинских вооруженных формирований. Указанные предметы приобретены ею для передачи неустановленному лицу и совершения им поджога на территории площади им. Куйбышева в период проведения "Международного антифашистского фестиваля" с 1 по 6 мая 2023 года с участием более чем 1000 человек с целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции", - поясняют в ФСБ.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Женщину отправили под стражу, ее предполагаемых сообщников разыскивают.

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