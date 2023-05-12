Самарские таможенники обнаружили партию контрабандной древесины

Сотрудники Самарской таможни задержали грузовик с контрабандной древесиной, сообщает ведомство.

В районе МАПП Орск таможенники остановили два большегруза. Согласно документам, в них были пиломатериалы из хвойных пород. Однако в реальности оказалось, что распилы, сделанные на профилях, не были обработаны и отшлифованы и предназначались для прикрытия и смены кода товара. То есть вместо готовых изделий в Казахстан из России вывозили запрещенный для этого товар.

Всего в фурах было 129,6 м³ лесоматериалов на 1,5 млн рублей.

По факту этого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов").