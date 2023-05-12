Сотрудники Самарской таможни задержали грузовик с контрабандной древесиной, сообщает ведомство.
В районе МАПП Орск таможенники остановили два большегруза. Согласно документам, в них были пиломатериалы из хвойных пород. Однако в реальности оказалось, что распилы, сделанные на профилях, не были обработаны и отшлифованы и предназначались для прикрытия и смены кода товара. То есть вместо готовых изделий в Казахстан из России вывозили запрещенный для этого товар.
Всего в фурах было 129,6 м³ лесоматериалов на 1,5 млн рублей.
По факту этого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов").
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063