16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские таможенники обнаружили партию контрабандной древесины Пьяный житель Самарской области избил ребенка за отказ играть в футбол В Самаре мужчина выстрелил в глаз бывшей возлюбленной В Самаре задержали трех полицейских по подозрению в мошенничестве В Кинель-Черкасском районе украли трансформатор весом около тонны

Преступления Происшествия

Самарские таможенники обнаружили партию контрабандной древесины

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Самарской таможни задержали грузовик с контрабандной древесиной, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В районе МАПП Орск таможенники остановили два большегруза. Согласно документам, в них были пиломатериалы из хвойных пород. Однако в реальности оказалось, что распилы, сделанные на профилях, не были обработаны и отшлифованы и предназначались для прикрытия и смены кода товара. То есть вместо готовых изделий в Казахстан из России вывозили запрещенный для этого товар.
Всего в фурах было 129,6 м³ лесоматериалов на 1,5 млн рублей.

По факту этого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов").

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4