Таможенники задержали самарца, заказавшего в Испании таблетки с психотропным веществом

В Самаре сотрудники таможни задержали парня, получавшего для друга посылку с психотропным веществом.

Самарец заказал в Испании через Интернет нелегальные таблетки, а забрать их с почты попросил своего приятеля. В итоге приятель попался сотрудникам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни.

В изъятых 439 таблетках содержится психотропное вещество алпразолам, общий вес которого превысил 123 г. Кроме того, у покупателя не было документов о том, что таблетки ему назначил какой-либо врач.

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах").