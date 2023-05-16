В Самаре сотрудники таможни задержали парня, получавшего для друга посылку с психотропным веществом.
Самарец заказал в Испании через Интернет нелегальные таблетки, а забрать их с почты попросил своего приятеля. В итоге приятель попался сотрудникам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни.
В изъятых 439 таблетках содержится психотропное вещество алпразолам, общий вес которого превысил 123 г. Кроме того, у покупателя не было документов о том, что таблетки ему назначил какой-либо врач.
В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063