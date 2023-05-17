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Преступления Происшествия

Администраторов телеграм-каналов из Самары, Рязани и ХМАО задержали в Москве

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве полицейские задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к вымогательству.

Фото: скриншот с видео МВД России

"Сотрудниками БСТМ МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денег у граждан. По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На самом же деле, как считают в МВД, группировка вымогала деньги за отсутствие негатива в медийной сфере. А для этого, например, в телеграм-каналах "дискредитировали региональных руководителей".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты", — уточнила Ирина Волк.

Уголовное дело возбудили по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Подозреваемые заключены под стражу, у них изъяли технику.

По появившимся неофициальным данным, в списке каналов из этого уголовного дела есть самарские "Ямская телега" (последняя запись в канале — от 26 апреля 2023 г.) и "Волга Волга", канал Красноярского края "Усы Уса", Рязанской области "Око Оки", ХМАО — "Ханты и манси", Приморского края — "Тимур и Амур" и другие.

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