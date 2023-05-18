В Самаре гражданку Узбекистана задержали с пакетом героина

В Самаре сотрудники полиции задержали 43-летнюю гражданку Узбекистана, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району поступила информация от местных жителей о том, что возле одного из домов лежит пакет, в котором находятся свертки с белым порошком.

В ходе засадных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали женщину, забравшую пакет. При виде полицейских она выбросила содержимое пакета на землю.

Женщину доставили в отдел полиции, а вещество, находящееся в пакете, направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. В ходе исследования экспертами установлено, что изъятое является наркотическим средством героин, общей массой почти 200 граммов, что относится к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, наркотики предназначались для дальнейшей реализации на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).

По ходатайству органов следствия подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность женщины к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.