Самарские таможенники обнаружили партию контрабандных анаболиков

Сотрудники Самарской таможни задержали контрабандную партию анаболиков.

В посылке, прибывшей из Казахстана, находилось 3 тыс. таблеток и 580 ампул с сильнодействующими веществами. Это были пять разных препаратов: в таблетках содержался дегидрохлорметилтестостерон, а ампулах — нандролон деканоат, нандролон фенилпропионат, метенолона ацетат и сложные эфиры изомера 1-тестостерона. Общий вес сильнодействующих веществ составил 827,4 г.

Препараты, содержащие такие вещества, физические лица могут ввозить в Россию для личного пользования только по документам, подтверждающим их назначение, с указанием количества и наименования. В этом же случае у покупателя таких документов не было.

В отношении получателя посылки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").