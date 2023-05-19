Самарские таможенники обнаружили партию контрабандных анаболиков

Сотрудники Самарской таможни задержали контрабандную партию анаболиков.
В посылке, прибывшей из Казахстана, находилось 3 тыс. таблеток и 580 ампул с сильнодействующими веществами. Это были пять разных препаратов: в таблетках содержался дегидрохлорметилтестостерон, а ампулах — нандролон деканоат, нандролон фенилпропионат, метенолона ацетат и сложные эфиры изомера 1-тестостерона. Общий вес сильнодействующих веществ составил 827,4 г.
Препараты, содержащие такие вещества, физические лица могут ввозить в Россию для личного пользования только по документам, подтверждающим их назначение, с указанием количества и наименования. В этом же случае у покупателя таких документов не было.
В отношении получателя посылки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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