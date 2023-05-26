В Самаре задержали подозреваемого в даче взятки таможеннику

В Самаре возбудили уголовное дело о даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Подозреваемый — 27-летний гражданина сопредельного государства. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

По версии транспортных полицейских, 18 мая в кабинете здания Самарской таможни подозреваемый передал 450 тыс. руб. сотруднику ведомства за прекращение административных дел по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ ("Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза"), а также за последующую выдачу задержанных машин без уплаты таможенных платежей.

Сотрудник таможни отказался и сообщил о предложении в отдел по противодействию коррупции. Подозреваемого задержали при передаче денег и отправили под стражу.