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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в даче взятки таможеннику

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Подозреваемый — 27-летний гражданина сопредельного государства. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

По версии транспортных полицейских, 18 мая в кабинете здания Самарской таможни подозреваемый передал 450 тыс. руб. сотруднику ведомства за прекращение административных дел по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ ("Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза"), а также за последующую выдачу задержанных машин без уплаты таможенных платежей.

Сотрудник таможни отказался и сообщил о предложении в отдел по противодействию коррупции. Подозреваемого задержали при передаче денег и отправили под стражу.

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