В Самаре возбудили уголовное дело о даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Подозреваемый — 27-летний гражданина сопредельного государства. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
По версии транспортных полицейских, 18 мая в кабинете здания Самарской таможни подозреваемый передал 450 тыс. руб. сотруднику ведомства за прекращение административных дел по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ ("Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза"), а также за последующую выдачу задержанных машин без уплаты таможенных платежей.
Сотрудник таможни отказался и сообщил о предложении в отдел по противодействию коррупции. Подозреваемого задержали при передаче денег и отправили под стражу.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063