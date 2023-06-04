Житель Самарской области поджег машину приятеля, потому что тот не брал трубку

В Красноармейском районе Самарской области безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В начале мая в с. Красноармейское Самарской сгорела Lada Kalina. Экспертиза показала, что автомобиль подожгли. Потерпевший предположил, что поджечь машину мог приятель, с которым выпивал и поссорился.

Полицейские нашли 42-летнего подозреваемого. Мужчина признал вину и рассказал, что после ссоры выпил дома еще и никак не мог успокоиться. Он позвонил обидчику, чтобы попросить его выйти. Оппонент не брал трубку, и поэтому сельчанин решил поджечь его автомобиль, чтобы "вызвать на разговор" приятеля.

Ущерб составил 200 тыс. рублей. Подозреваемый написал потерпевшему расписку о том, что все возместит. Однако уголовное дело все равно возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").