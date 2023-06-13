В Сызрани возбудили уголовные дела из-за кражи двух раритетных автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
30 мая 72-летняя местная жительница лишилась автомобиля "ЖУК" 1985 г. выпуска. Автомобиль не был на ходу. Ущерб составил 150 тыс. рублей.
В тот же день у 66-летнего мужчины от дома на ул. Красноярской пропал снятый с учета "Москвич" 1975 года выпуска стоимостью 20 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли "ЖУК" погруженным на эвакуатор, который ехал в Октябрьск. Подозреваемого задержали. 32-летний судимый за кражи и грабеж мужчина признал вину и рассказал, что "ЖУК" планировал сдать на металлолом в Октябрьске, а "Москвич" уже отвез в пункт приема.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063