Житель Самарской области крал старые автомобили

В Сызрани возбудили уголовные дела из-за кражи двух раритетных автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

30 мая 72-летняя местная жительница лишилась автомобиля "ЖУК" 1985 г. выпуска. Автомобиль не был на ходу. Ущерб составил 150 тыс. рублей.

В тот же день у 66-летнего мужчины от дома на ул. Красноярской пропал снятый с учета "Москвич" 1975 года выпуска стоимостью 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли "ЖУК" погруженным на эвакуатор, который ехал в Октябрьск. Подозреваемого задержали. 32-летний судимый за кражи и грабеж мужчина признал вину и рассказал, что "ЖУК" планировал сдать на металлолом в Октябрьске, а "Москвич" уже отвез в пункт приема.