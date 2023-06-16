Сотрудника ФСИН из Татарстана и заключенного поймали на кражах на 5 млн руб. в Самаре

В пятницу, 16 июня, в Самарской области должны рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения для экс-сотрудника ФСИН по фамилии Набиуллин и ранее осужденного по фамилии Кирилин.

По версии следствия, криминальный дуэт сформировался в Татарстане. Мужчины специализировались на ночных кражах.

"По данным следствия, ночью сотрудник колонии в Татарстане брал осужденного, вывозил в Самарскую область. Они проникали в офисы организаций и выносили деньги. Наворовали на пять миллионов", - сообщил детали криминальной драмы источник Волга Ньюс.

Известно, что капитан ФСИН и осужденный, кроме прочего, трижды нападали на офисы пиццерии. Задержали мужчин в апреле. На время следствия их отправили под стражу.