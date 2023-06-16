Сотрудника ФСИН из Татарстана и заключенного поймали на кражах на 5 млн руб. в Самаре

В пятницу, 16 июня, в Самарской области должны рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения для экс-сотрудника ФСИН по фамилии Набиуллин и ранее осужденного по фамилии Кирилин.
По версии следствия, криминальный дуэт сформировался в Татарстане. Мужчины специализировались на ночных кражах.
"По данным следствия, ночью сотрудник колонии в Татарстане брал осужденного, вывозил в Самарскую область. Они проникали в офисы организаций и выносили деньги. Наворовали на пять миллионов", - сообщил детали криминальной драмы источник Волга Ньюс.
Известно, что капитан ФСИН и осужденный, кроме прочего, трижды нападали на офисы пиццерии. Задержали мужчин в апреле. На время следствия их отправили под стражу.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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