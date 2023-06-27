В Самаре закончилось расследование уголовного дела наркоторговой ОПГ. На скамье подсудимых четыре человека. Им вменяют 40 эпизодов преступлений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в начале 2022 г. 23-летний мужчина создал ОПГ и пригласил в нее троих знакомых. Они открыли интернет-магазин и сбывали наркотики через "закладки". Оплату продавцы получали в криптовалюте. Организатор обналичивал деньги с помощью банковских карт.
Подозреваемых задержали в июне 2022 года. У них изъяли мефедрон, кокаин, метадон, тетрагидроканнабинол. Общая масса составила более 5 кг. Также полицейские изъяли прекурсоры, оборудование для изготовления наркотиков, упаковочный материал, весы и банковские карты. Всего члены ОПГ легализовали более 3,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063