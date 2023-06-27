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Преступления Происшествия

Четырех участников ОПГ будут судить в Самаре за сбыт наркотиков на 3,5 млн рублей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось расследование уголовного дела наркоторговой ОПГ. На скамье подсудимых четыре человека. Им вменяют 40 эпизодов преступлений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, в начале 2022 г. 23-летний мужчина создал ОПГ и пригласил в нее троих знакомых. Они открыли интернет-магазин и сбывали наркотики через "закладки". Оплату продавцы получали в криптовалюте. Организатор обналичивал деньги с помощью банковских карт.

Подозреваемых задержали в июне 2022 года. У них изъяли мефедрон, кокаин, метадон, тетрагидроканнабинол. Общая масса составила более 5 кг. Также полицейские изъяли прекурсоры, оборудование для изготовления наркотиков, упаковочный материал, весы и банковские карты. Всего члены ОПГ легализовали более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.

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