Самарца подозревают в оплате смартфона поддельными купюрами

Самарские полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2023 г. 21-летний парень продал подозреваемому свой смартфон. Продавец получил 60 тыс. руб., но вскоре засомневался в подлинности денег и обратился в полицию. Экспертиза показала, что все 12 купюр были фальшивыми.

Покупателя задержали, он не признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт поддельных денег"), мужчину отправили под стражу.