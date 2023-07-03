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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить мужчину, угрожавшего ножом сотрудникам КбшЖД

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела 39-летнего жителя Самары, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Самарской транспортной полиции.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

По данным следствия, в марте 2023 г. мужчина пытался проникнуть на территорию самарского железнодорожного вокзала без досмотра. Сотрудники подразделения транспортной безопасности КбшЖД заметили нарушителя на железнодорожных путях. Они потребовали от мужчины покинуть территорию вокзала, но тот отказался.

"Злоумышленник вел себя агрессивно, нецензурно ругался, демонстрировал явное пренебрежение к окружающим. Более того, в какой-то момент он достал нож и стал им размахивать в сторону сотрудников подразделения транспортной безопасности, высказывая в их адрес угрозы жизни и здоровью.

Работники железной дороги сумели самостоятельно разоружить нападавшего и удерживали его до прибытия полицейских", — пояснили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по вмененным дебоширу статьям — до семи лет лишения свободы.

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