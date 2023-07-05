В Самарской области будут судить четверых нефтеврезчиков

В Самарской области отправили в суд уголовное дело четырех человек, обвиняемых в повреждении трубопровода и краже нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, один из обвиняемых нашел троих подельников и организовал ОПГ для кражи нефти. Мужчины раздобыли инструменты, технику, средства связи и переоборудовали машину, чтобы скрытно перевозить добычу.
В октябре 2022 г. двое обвиняемых сделали несанкционированную врезку в нефтепровод. Кстати, ущерб от повреждения трубы составил 88 тыс. рублей. После этого участники ОПГ слили нефтепродукты на 660 тыс. руб. — 28 тонн и повезли их к месту хранения.
Задержали подозреваемых на месте преступления. Сейчас расследование уже завершено.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?