В Самарской области будут судить четверых нефтеврезчиков

В Самарской области отправили в суд уголовное дело четырех человек, обвиняемых в повреждении трубопровода и краже нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, один из обвиняемых нашел троих подельников и организовал ОПГ для кражи нефти. Мужчины раздобыли инструменты, технику, средства связи и переоборудовали машину, чтобы скрытно перевозить добычу.

В октябре 2022 г. двое обвиняемых сделали несанкционированную врезку в нефтепровод. Кстати, ущерб от повреждения трубы составил 88 тыс. рублей. После этого участники ОПГ слили нефтепродукты на 660 тыс. руб. — 28 тонн и повезли их к месту хранения.

Задержали подозреваемых на месте преступления. Сейчас расследование уже завершено.