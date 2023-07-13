Парень выслушал приговор суда, напился и угнал автомобиль

В Кинель-Черкасском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего парня, подозреваемого в хищении автомобиля, который накануне уже выслушал приговор суда. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ОМВД России по г. Отрадному заметили автомобиль ВАЗ-21120, который двигался рывками, съезжая на обочину. Кроме того, сотрудники полиции увидели, что одно из стекол транспортного средства разбито.

Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю с вопросами, он повел себя неадекватно, документов на машину и водительских прав не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит мачехе молодого человека. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что задержанный является ее пасынком, однако пользоваться своей машиной она ему не разрешала и ключи не передавала. До звонка сотрудников Госавтоинспекции она была уверена, что автомобиль находится рядом с ее домом, где она его припарковала на ночь.

Сам задержанный накануне выслушал приговор районного суда - за кражу, совершенную в 2022 г., он получил 300 часов исправительных работ. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля, завел его, замкнув провода, и поехал "кататься" в Отрадный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угоне, также он понесет административную ответственность за управление транспортным без прав и отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.