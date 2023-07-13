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Преступления Происшествия

Парень выслушал приговор суда, напился и угнал автомобиль

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего парня, подозреваемого в хищении автомобиля, который накануне уже выслушал приговор суда. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ОМВД России по г. Отрадному заметили автомобиль ВАЗ-21120, который двигался рывками, съезжая на обочину. Кроме того, сотрудники полиции увидели, что одно из стекол транспортного средства разбито.

Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю с вопросами, он повел себя неадекватно, документов на машину и водительских прав не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит мачехе молодого человека. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что задержанный является ее пасынком, однако пользоваться своей машиной она ему не разрешала и ключи не передавала. До звонка сотрудников Госавтоинспекции она была уверена, что автомобиль находится рядом с ее домом, где она его припарковала на ночь.

Сам задержанный накануне выслушал приговор районного суда - за кражу, совершенную в 2022 г., он получил 300 часов исправительных работ. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля, завел его, замкнув провода, и поехал "кататься" в Отрадный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угоне, также он понесет административную ответственность за управление транспортным без прав и отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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