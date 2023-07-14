Почти 1,5 тыс. патронов и винтовку хранил дома житель Самарской области

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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте