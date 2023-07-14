Почти 1,5 тыс. патронов и винтовку хранил дома житель Самарской области

В Самарской области окончено расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
В ноябре 2022 г. правоохранители задержали 35-летнего жителя Приволжского района. Дома у него обнаружили почти 1,5 тыс. патронов и спортивно-охотничью однозарядную винтовку. Оружие и боеприпасы мужчина хранил без необходимого разрешения.
Уголовное дело направили в Приволжский районный суд Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?