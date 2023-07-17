В 2023 г. самарские транспортные полицейские раскрыли 277 преступлений

За 2023 г. в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано почти 3 тыс. обращений, заявлений и иной информации о преступлениях, правонарушениях и противоправных действиях. Из них поставлено на учет более 500 преступлений. Раскрыто 277 преступлений, к уголовной ответственности привлечено более 200 лиц. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Самарской транспортной полиции.

В пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России пояснили, что данная статистика была озвучена 14 июля на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник полиции Дмитрий Кизилов, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, руководители служб и подразделений данного Управления.

На итоговом совещании также говорилось, что благодаря профилактической работе на территории обслуживания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте не допущено тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

Представителями патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За первое полугодие 2023 г. выявлено шесть тысяч административных правонарушений.

Сотрудниками водной полиции за первое полугодие 2023 г. проведено более 100 рейдов, по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов. У правонарушителей изъято более 1800 голов рыбы и раков. Сумма причиненного ущерба составила около 2 760 000 рублей. По итогам проведенных мероприятий возбуждено 100 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", а также составлено 415 административных протоколов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира".

В пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте отметили, что в ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения. И по итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.