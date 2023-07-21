В Тольятти на мать, оставлявшую в квартире маленьких детей, завели уголовное дело

В Тольятти в отношении 27-летней местной жительницы возбудили уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщает mvdmedia.ru.
В начале июля 2023 г. в полицию Тольятти поступило сообщение от жителей многоквартирного дома на ул. Фрунзе о том, что в квартире соседей на протяжении двух дней плачут малолетние дети, на звонки в дверь никто не отвечает.
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу,обнаружили в квартире трехлетнюю девочку и двухмесячного мальчика. Малыши были в помещении без взрослых. Поскольку они находились в социально-опасном положении, то их поместили в государственное учреждение.
Мать несовершеннолетних ранее была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Женщина, которая отсутствовала дома в течение двух дней, была разыскана и задержана полицейскими.
Сотрудники полиции установили, что с апреля по июль текущего года женщина не заботилась о детях: злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды, учреждения здравоохранения с ними не посещала.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?