В Тольятти на мать, оставлявшую в квартире маленьких детей, завели уголовное дело

В Тольятти в отношении 27-летней местной жительницы возбудили уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщает mvdmedia.ru.

В начале июля 2023 г. в полицию Тольятти поступило сообщение от жителей многоквартирного дома на ул. Фрунзе о том, что в квартире соседей на протяжении двух дней плачут малолетние дети, на звонки в дверь никто не отвечает.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу,обнаружили в квартире трехлетнюю девочку и двухмесячного мальчика. Малыши были в помещении без взрослых. Поскольку они находились в социально-опасном положении, то их поместили в государственное учреждение.

Мать несовершеннолетних ранее была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Женщина, которая отсутствовала дома в течение двух дней, была разыскана и задержана полицейскими.

Сотрудники полиции установили, что с апреля по июль текущего года женщина не заботилась о детях: злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды, учреждения здравоохранения с ними не посещала.