В Самаре бизнесвумен влюбилась в "криптофермера" и попала под вымогательство

Детективная история развивается вокруг владелицы крупного бизнеса в Самаре. Женщина довольно известна, поэтому попросила не называть ее в статье.

Мария (имя изменено) рассказала, что с октября 2019 до сентября 2022 г. жила вместе с возлюбленным по имени Наиль (сейчас мужчине 34 года). Он с 2021 г. проходил обучение в сфере криптовалютного бизнеса.

"C января 2022 года он решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты, но у него не было денег для развития, так как он нигде не работал. В январе 2022 года Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн рублей также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", — вспоминает предпринимательница.

Со слов Марии, до этого Наиль назанимал у нее уже 6,5 млн — даже есть расписка. Прошло время и Наиль стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы и подарки, свозил в Турцию.

Как позже указывала Мария на допросе в МВД, Наиль дальше решил заниматься бизнесом вместе со знакомым по фамилии Ткаченко. А потом Ткаченко привлек инвестора из Москвы — Александра Александровича. Еще немного позже, как говорит Мария, Наиль привозил ее в ресторан и за соседним столиком вел переговоры с неким Мельниковым.

В сентябре 2022 г. Мария заметила, что Наиль стал нервным и постоянно разговаривал с кем-то по телефону. На ее вопросы отвечал, что возникли проблемы с деньгами. 18 сентября Наиль вернулся поздно и попросил Марию взять кредит в 10 млн, сказав, что у него проблемы с деньгами и ему угрожают. Дальше, как говорит Мария, Наиль взял без спроса лежавшие у нее 7,5 млн рублей — отложенные на покупку квартиры, в чем якобы сам признался.

А еще чуть позже Наиль вместе с Марией поехал на встречу, на которой Александр Александрович сказал, что у Наиля проблемы, деньги для его бизнеса брали у авторитетных людей и теперь за Наиля Марие нужно отдать 120 млн рублей.

"Также Александр сказал, что он знает, что у меня на банковских счетах имеется крупная сумма денег, а именно 74 млн рублей, а также автомобиль Mercedes Gelendvagen стоимостью 20 млн рублей. Откуда Александр узнал, что у меня на самом деле находится 74 млн рублей, я не знаю, эти деньги я зарабатывала на протяжении 15 лет. И сумма моих накоплений была известна только Наилю. Также Александр с целью оказать на меня давление сказал, что они за мной уже начали следить, показав со своего телефона фотографии, на которых мы с Наилем ходили в магазин", — сообщала в показаниях следователю Мария.

Женщина также говорит, что на тот момент была беременна и ей сказали, что нужно отдать деньги, если хочет доходить беременность спокойно. По словам Марии, она обсуждала ситуацию с подругами, когда ей позвонил Наиль и сказал, что у них дома находится Александр. Женщина приехала домой, где Александр стал говорить, что если она не отдаст деньги, то ее похитят.

"Также Александр говорил, что у него есть знакомые в криминальном мире, в том числе со статусом "Вор в законе". Данные угрозы поступали от Александра до утра, а утром он позвонил по громкой связи неизвестным людям, от которых поступали в мой адрес различные угрозы. Данные лица по громкой связи пояснили, что они представители криминального мира, оскорбляли меня и Наиля грубой нецензурной бранью, вымогали у меня деньги и говорили, что если я не отдам деньги, то они убьют меня, Наиля и моего ребенка", — утверждает женщина.

20 сентября Мария перевела на счет, который ей указали, 60 миллионов. Потом, как рассказывает Мария, у нее забрали гидроцикл и квадроцикл, а также стали требовать заложить машину. Машину женщина переставила на другой паркинг. А 1 мая к ней приехал Наиль и попросил выйти, сказал, что должен передать подарок ее сыну. Она вышла.

"Наиль схватил меня за руки и сорвал с безымянного пальца левой руки, принадлежащее мне, кольцо с бриллиантами, которое я приобретала в мае в 2022 г. в Турции за $65 тысяч, на данный момент я оцениваю его в 6,5 млн рублей. Я просила вернуть кольцо, но Наиль не реагировал на мои просьбы. После этого Наиль уехал в неизвестном мне направлении", — сообщает Мария.

Как рассказывает адвокат Марии Тимофей Михеев, по заявлению женщины в Октябрьском районе возбудили уголовное дело о краже техники. Но далее, по словам адвоката, в заявлением в полицию обратился гражданин Мельников. Он предоставил рукописные договоры купли-продажи: якобы он заплатил за автомобиль Марии 20 миллионов, а машину не получил.

"24 июля 2023 года в вечернее время, возвращаясь домой с работы, я была задержана сотрудниками ГИБДД и сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по городу Самаре, после чего доставлена в СЧ по РОПД УМВД России по Самаре, где следователем мне было сказано, что мой автомобиль Mercedes будет изъят", — пишет Мария в жалобах руководителям правоохранительных органов.

Мария говорит, что в итоге осталась без всего, с двумя маленькими детьми. А по итогу выяснилось, что Наиль раньше уже был судим в Октябрьском районе за мошенничество с другой машиной, а Мельников — за ложный донос. Женщина объясняет, что не понимает, почему людей, которые забрали у нее все имущество, не наказывают, но им при этом верят и продолжают забирать ее технику. Кроме того, сейчас женщина боится мести и надеется, что ее примут руководители правоохранительных структур региона — жалобы она уже разослала.