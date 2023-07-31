Самарские полицейские "накрыли" нарколабораторию в гараже

В Самаре задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину поймали на ул. Физкультурной. После осмотра его дома и гаража в Корсунском переулке изъяли 1,7 кг мефедрона, а также ингредиенты для его изготовления.

Сам задержанный рассказал, что планировал сбыть наркотик через интернет. Теперь самарца отправили под стражу.