Самарские полицейские "накрыли" нарколабораторию в гараже

В Самаре задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчину поймали на ул. Физкультурной. После осмотра его дома и гаража в Корсунском переулке изъяли 1,7 кг мефедрона, а также ингредиенты для его изготовления.
Сам задержанный рассказал, что планировал сбыть наркотик через интернет. Теперь самарца отправили под стражу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?