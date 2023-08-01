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Преступления Происшествия

В Самарской области подросток подозревается в приготовлении поджога школы

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

В период с 2022 по 2023 гг. у подозреваемого, после просмотра видеозаписей в сети "Интернет" об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник план о поджоге школы. После этого он стал изготавливать самодельное оружие, а также приобрел зажигательную смесь.

Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как в июле 2023 г. его преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

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