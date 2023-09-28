У самарского ТЦ "МЕГА" сменился владелец

Группа "Газпромбанк" купила у Ingka Centres сеть торговых центров "МЕГА" в России, сообщается на сайте кредитной организации.

В состав сделки вошли 14 торговых центров "МЕГА", в том числе и тот, что находится в Самаре.

Детали сделки не раскрываются.