У самарского ТЦ "МЕГА" сменился владелец

Группа "Газпромбанк" купила у Ingka Centres сеть торговых центров "МЕГА" в России, сообщается на сайте кредитной организации.
В состав сделки вошли 14 торговых центров "МЕГА", в том числе и тот, что находится в Самаре.
Детали сделки не раскрываются.
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