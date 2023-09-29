Для зрителей футбольного матча "Крылья Советов" - "Спартак" подадут дополнительный общественный транспорт

В воскресенье, 1 октября, состоится футбольный матч команд "Крылья Советов" и "Спартак". В этот день в Самаре усилят работу общественного транспорта.

Так, до начала матча до конечной остановки "Самара Арена" зрителей повезут трамваи №№ 11 и 12. А после окончания матча на остановку "Самара Арена" дополнительно подадут трамваи №№ 5 и 25.

Будет усилена работа и автобусных маршрутов. После матча к остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 47, 67, следующие в сторону пр. Кирова; а на остановку "Улица Дальняя" - дополнительные автобусы №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.

Ограничивать автомобильное движение около стадиона не планируется.