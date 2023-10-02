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Преступления Происшествия

Жителя Башкортостана задержали в Самаре с партией героина и метадона

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали с наркотиками безработного жителя Республики Башкортостан, уже имевшего судимости за бандитизм и разбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчину задержали на ул. Утевской. В его автомобиле нашли более 41 г героина и метадона. Задержанный рассказал, что нашел в интернете работу "курьером" — нужно было забирать наркотик из тайника, фасовать на малые дозы и раскладывать по "закладкам".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.

Гид потребителя

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