Жителя Башкортостана задержали в Самаре с партией героина и метадона

В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали с наркотиками безработного жителя Республики Башкортостан, уже имевшего судимости за бандитизм и разбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчину задержали на ул. Утевской. В его автомобиле нашли более 41 г героина и метадона. Задержанный рассказал, что нашел в интернете работу "курьером" — нужно было забирать наркотик из тайника, фасовать на малые дозы и раскладывать по "закладкам".
В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".