Жителя Башкортостана задержали в Самаре с партией героина и метадона

В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали с наркотиками безработного жителя Республики Башкортостан, уже имевшего судимости за бандитизм и разбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали на ул. Утевской. В его автомобиле нашли более 41 г героина и метадона. Задержанный рассказал, что нашел в интернете работу "курьером" — нужно было забирать наркотик из тайника, фасовать на малые дозы и раскладывать по "закладкам".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.