В Самаре задержали подозреваемого в "продаже" судоводительских прав

В Самаре транспортная полиция при поддержке сотрудников Росгвардии задержала подозреваемого в коррупционном преступлении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
Ранее сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что местный житель предлагает оказать коррупционную услугу.
По версии оперативников, 55-летний гражданин предложил жителю Самары свои посреднические услуги по получению удостоверения на право управления маломерным судном без обучения и сдачи экзаменов.
Предполагаемого посредника задержали при передаче получении 30,5 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Мужчину отправили под подписку о невыезде.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".