В Самаре задержали подозреваемого в "продаже" судоводительских прав

В Самаре транспортная полиция при поддержке сотрудников Росгвардии задержала подозреваемого в коррупционном преступлении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Ранее сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что местный житель предлагает оказать коррупционную услугу.

По версии оперативников, 55-летний гражданин предложил жителю Самары свои посреднические услуги по получению удостоверения на право управления маломерным судном без обучения и сдачи экзаменов.

Предполагаемого посредника задержали при передаче получении 30,5 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Мужчину отправили под подписку о невыезде.