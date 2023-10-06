Зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина поймали в Самаре с фальшивой купюрой

В Самаре правоохранители задержали зампреда Шестого кассационного суда и несостоявшегося главу Верховного Суда Татарстана Радика Габдуллина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Юриста поймали на попытке расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой. На вопрос, откуда он взял фальшивые деньги, судья заявил, что это личные сбережения.
Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".