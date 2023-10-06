Зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина поймали в Самаре с фальшивой купюрой

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В Самаре правоохранители задержали зампреда Шестого кассационного суда и несостоявшегося главу Верховного Суда Татарстана Радика Габдуллина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции