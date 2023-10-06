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Зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина поймали в Самаре с фальшивой купюрой Двух самарцев задержали по подозрению в мошенничестве с землей на 8-й просеке Полиция: преступники усложнили классическую схему мошенничества В Самаре будут судить начальника отдела регионального ГУ ФССП В отношении осквернителей памятника героям СВО возбудили дело о реабилитации нацизма

Преступления Происшествия

Зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина поймали в Самаре с фальшивой купюрой

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре правоохранители задержали зампреда Шестого кассационного суда и несостоявшегося главу Верховного Суда Татарстана Радика Габдуллина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Юриста поймали на попытке расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой. На вопрос, откуда он взял фальшивые деньги, судья заявил, что это личные сбережения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег").

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Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

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