Самарец заказал из-за границы наркотик под видом чая матча

Самарские таможенники задержали местного жителя с запрещенной посылкой, сообщает пресс-служба ведомства.
В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков"). По версии следствия, он заказал через интернет наркотик имитрагинин под видом зеленого чая матча. В посылке из Чехии нашли 49,90 г запрещенного вещества.
При обыске в квартире подозреваемого нашли и другие наркотики и сильнодействующие вещества: гашишное масло, ЛСД, сушеные псилоцибинсодержащие грибы, прегабалин.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".