Самарец заказал из-за границы наркотик под видом чая матча

Самарские таможенники задержали местного жителя с запрещенной посылкой, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков"). По версии следствия, он заказал через интернет наркотик имитрагинин под видом зеленого чая матча. В посылке из Чехии нашли 49,90 г запрещенного вещества.

При обыске в квартире подозреваемого нашли и другие наркотики и сильнодействующие вещества: гашишное масло, ЛСД, сушеные псилоцибинсодержащие грибы, прегабалин.