16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре молодая женщина призналась в краже лекарств из аптеки Зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина поймали в Самаре с фальшивой купюрой Двух самарцев задержали по подозрению в мошенничестве с землей на 8-й просеке Полиция: преступники усложнили классическую схему мошенничества В Самаре будут судить начальника отдела регионального ГУ ФССП

Преступления Происшествия

В Самаре молодая женщина призналась в краже лекарств из аптеки

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Советского района Самары обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестная похитила с прилавка товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев, провели осмотр помещения, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы, согласно которым причиненный ущерб составил свыше 11 тысяч рублей.

Изучив изъятые видеозаписи, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время на одной из улиц оперуполномоченные обратили внимание на местную жительницу, похожую по приметам на злоумышленницу, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработная, ранее не судимая, задержанная 1991 года рождения признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что, похитив товар, вышла на улицу и продала случайному прохожему. Вырученные средства потратила на собственные нужды.

Следственным отделом УМВД России по Самаре в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности местной жительницы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5