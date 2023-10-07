В Самаре молодая женщина призналась в краже лекарств из аптеки

В полицию Советского района Самары обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестная похитила с прилавка товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев, провели осмотр помещения, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы, согласно которым причиненный ущерб составил свыше 11 тысяч рублей.
Изучив изъятые видеозаписи, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время на одной из улиц оперуполномоченные обратили внимание на местную жительницу, похожую по приметам на злоумышленницу, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Безработная, ранее не судимая, задержанная 1991 года рождения признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что, похитив товар, вышла на улицу и продала случайному прохожему. Вырученные средства потратила на собственные нужды.
Следственным отделом УМВД России по Самаре в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности местной жительницы.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".