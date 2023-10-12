Арестован подозреваемый в убийстве двух мужчин под Сызранью

В Сызрани арестовали местного жителя по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, вечером 18 сентября на обочине дороги в 730 м от трассы М-5 обнаружили тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с открытыми переломами черепа.

По подозрению в их убийстве задержали 33-летнего мужчину. По версии следствия, он выпивал с 49-летним знакомым на ферме в пос. Новые Озерки, а после застолья ушел в свою комнату и поссорился с 50-летним соседом. Мужчины подрались и вышли на улицу, где оппонент получил шесть ударов ножом в голову и шею и в результате скончался на месте. Свидетелем расправы стал 69-летний мужчина. Подозреваемый сразу решил расправиться с ним тоже и нанес несколько смертельных ударов по голове.

Затем мужчина вернулся на ферму и встретил знакомого, с которым ранее выпивал. Злоумышленник рассказал ему об убийствах и набросился на него, но потерпевший сумел сбежать.