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Преступления Происшествия

В Приволжском районе задержали судимого парня, который выращивал в огороде марихуану

ПРИВОЛЖЬЕ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация, что ранее судимый за кражу 26-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

В присутствии понятых правоохранители осмотрели надворные постройки и жилище. В гараже сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли жестяные чашки с измельченным веществом серо-зеленого цвета, предположительно, растительного происхождения.

Изъятое направили на экспертизу, по итогам которой выяснилось, что это марихуана. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 9,68 граммов, что является значительным размером.

Мужчина пояснил, что посадил на своем участке, вырастил и высушил наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Напоминаем, что с 16 по 27 октября в Самарской области проходит второй этап всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", — отмечается в сообщении ГУ МВД. — Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно: на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру "102";  с помощью сервиса "Прием обращений", расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф".

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