В Ставропольском районе мужчина тайком вынес из материнского дома телевизор и подпал под уголовное дело

Полицейские Ставропольского района раскрыли кражу телевизора из частного дома. Подозреваемым оказался сын потерпевшей, передает пресс-служба облМВД.

В сентябре текущего года в полицию Ставропольского района обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома пропал телевизор в то время, пока она ходила в гости к приятельнице на соседнюю улицу. Ущерб потерпевшая оценила в 15 тыс. рублей.

"Оперативный дежурный довел до личного состава отдела полиции ориентировку на розыск похищенного и направил следственно-оперативную группу по указанному в сообщении адресу. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и подробно опросили заявительницу. Женщина пояснила, что в хищении телевизора подозревает сына", - отмечается в сообщении.

Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Его разыскали, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе мужчина вину в содеянном признал полностью и пояснил, что, дождавшись, когда мать уйдет к приятельнице, взял со стола телевизор, вызвал такси и поехал в комиссионный магазин. Там он сдал телевизор за 8 000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Похищенное имущество изъяли и вернули законной владелице.